Das Coronavirus zieht in Oberhausen eine Flut von Veranstaltungsabsagen nach sich. Neben Großveranstaltungen betrifft das auch immer mehr kleine Events – größtenteils ohne feststehende Nachholtermine. Der Musical-Betreiber Stage Entertainment kündigt dagegen an, das Musical „Tanz der Vampire“ bis zum 22. März weiter aufzuführen.

Das erklärte Manuela Wolf, Pressesprecherin des Metronom-Theater, am Mittwochnachmittag. „Wir gehen zurzeit davon aus, dass wir der behördlichen Vorgabe von bis maximal 1000 Personen pro Vorstellung nachkommen können“, erklärt Wolf – der Vorverkauf für die letzten Aufführungen des „Tanz der Vampire“ ist dagegen eingestellt.

„Disney in Concert“ auf September verschoben

Das eigentlich am 20. März stattfindende „Disney in Concert“ in der König-Pilsener-Arena ist neu terminiert und nimmt am Sonntag, 13. September, einen weiteren Anlauf. Die dafür erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit, wie Veranstalter Semmel Concerts mitteilte.

Ausfallen werden in der Arena auch das Konzert des deutschen Chartstürmers Johannes Oerding am Freitag, 13. März, das Comedy-Programm „Kein Scherz!“ mit Dieter Nuhr am Samstag, 14. März, „Star Wars VI in Concert“ am Sonntag, 15. März, James Blunt am Mittwoch, 18. März, The Australian Pink Floyd Show am Samstag, 21. März, die Musikparade 2020 am Sonntag, 22. März, „Die drei ???“ und der dunkle Taipan am Freitag, 27. März, sowie Martin Rütter am Samstag, 28. März.

Köpi-Arena bemüht sich mit den Veranstaltern um Ersatztermine

Die Arena bemüht sich mit den Veranstaltern um Ersatztermine. Die Veranstalter entscheiden nach Angaben der Arena, wie weit gekaufte Tickets weiter gültig sind oder nach den Geschäftsbedingungen des Veranstalters ersetzt werden.

Abgesagt sind zudem kleinere Veranstaltungen: Alle Vorträge in der Helios-Klinik, die Kreißsaalführung im EKO am 12. März sowie der Tag der offenen Tür der Bethel-Stiftung an der Alsenstraße (13. März).

Auch der Konzertabend mit Cáirde im Bistro Jederman am gleichen Tag fällt aus – betroffen ist dazu der Auftritt im AKA 103 am Sonntag (15. März). Außerdem findet der Feierabendmarkt im Winterquartier Zentrum Altenberg am 26. März nicht statt.

Mehr aktuelle Informationen zur Ausbreitung des Coronavirus in der Region lesen Sie hier im News-Blog.