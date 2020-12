Corona-Impfungen - Polizei warnt vor Tricks und Betrug

Oberhausen Die Impfungen gegen das Corona-Virus sind gestartet. Die Polizei warnt vor Betrug: "Impfstoffe werden nicht an der Haustür verkauft!"

Davor warnte bereits Polizeipräsident Alexander Dierselhuis in unserem Rückblick auf die Kriminalitätsentwicklung 2020 - und diese Warnung gilt weiterhin: Kriminelle machen sich die Angst der Menschen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus zunutze und entwickeln neue Betrugsmaschen.

Die jetzt angelaufenen und weiter anstehenden Impfungen können dabei nach Einschätzung der Polizei Oberhausen eine zentrale Rolle

spielen: "Telefonbetrüger könnten versuchen, unter dem Vorwand einer Impfung Daten auszuspähen oder die Betroffenen zu Geldzahlungen aufzufordern", warnen die Fahnder. Sie unterstreichen: "Medikamente

oder Impfstoffe in Verbindung mit Covid-19 werden aber nicht per Telefon oder an der

Haustür verkauft!"

Betrugsmasche: angeblicher Impfstoffverkauf

Die klaren Tipps der Polizei an die Oberhausener Bürgerinnen und Bürger lauten deshalb:

"Lassen Sie sich bei versuchten telefonischen

Geschäftsanbahnungen (Impfstoffverkauf) auf keinen Fall auf ein Gespräch ein,

sondern legen Sie sofort auf. - Lassen Sie keine Fremden in ihre Wohnung. - Sprechen Sie zudringliche Besucherinnen und

Besucher laut an oder rufen Sie um Hilfe. - Fragen Sie bei offiziellen Stellen genau nach, wenn sich Personen als deren Mitarbeiter ausgeben, vor allem wenn diese Personen Sie zu kostenpflichtigen Covid-19 Tests

auffordern."

Und generell gilt der Tipp: In akuten Situationen die Polizei unter dem Notruf

110 alarmieren.