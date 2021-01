Corona-Krise: 207 Menschen sind in Oberhausen verstorben

Oberhausen Der städtische Corona-Krisenstab in Oberhausen hat auch am Sonntag die Angaben zur Corona-Pandemie aktualisiert.

Bedauerlicherweise gibt es im Zusammenhang mit Corona drei weitere Todesfälle in Oberhausen zu beklagen. Bei den Verstorbenen handelt es sich um zwei Männer im Alter von 74 und 83 Jahren sowie eine Frau im Alter von 86 Jahren, die im Krankenhaus verstorben sind. Das berichtete der städtische Krisenstab am Sonntag. Die Gesamtzahl der in Oberhausen Verstorbenen beträgt jetzt 207.

Der Inzidenzwert - also die Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen) - ist am Wochenende nicht, wie vielfach erwartet, weiter gesunken, sondern von 118,6 am Freitag wieder angestiegen und betrug am Sonntag, 24. Januar, laut städtischem Krisenstab 137,6 (am Samstag, 23. Januar: 130,5).

Die aktuellen Zahlen (in Klammern die Zahlen von Samstag, 23. Januar)

Aktuell infizierte Personen: 538 (521)

Inzwischen wieder genesene Personen: 5827 (5805)

Todesfälle: 207 (204)

Gesamtzahl der in angeordneter Quarantäne befindlichen Personen: 1095 (1144)

Gesamtzahl der bestätigten Fälle (mit den Todesfällen) seit Ausbruch: 6572 (6530)

Covid-Patienten in Krankenhäusern

Im Krankenhaus: 120 (108) Personen; davon werden 13 (10) Personen intensiv-medizinisch behandelt, 5 (8) von ihnen werden beatmet.

Impfungen

Mit Stand 23. Januar wurden in Oberhausen 4288 (4270) Erstimpfungen und 830 (721) Zweitimpfungen durchgeführt. Die Gesamtzahl der Impfungen liegt bei 5118 (4991).

Hotline der Stadtverwaltung

Die städtische Corona-Hotline (Tel. 0208 825-7777) ist montags bis donnerstags von 7 bis 17 Uhr und freitags von 7 bis 14 Uhr erreichbar.