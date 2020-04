Die Elternschule am St.-Clemens-Hospital in Oberhausen-Sterkrade geht – bedingt durch Corona – jetzt verstärkt online.

Eltern in spe

Eltern in spe Corona-Krise: Guten Rat für junge Eltern gibt’s jetzt online

Oberhausen. Die Elternschule des St.-Clemens-Hospitals in Sterkrade stellt – bedingt durch Corona – ihr Kursangebot um. Videoschaltungen sind jetzt angesagt.

Die Corona-Krise verändert auch die Geburtsvorbereitung und die Beratung werdender Eltern. Um die werdenden Mütter auch in dieser schwierigen Zeit optimal betreuen zu können, stellt die Elternschule am St.-Clemens-Hospital in Oberhausen-Sterkrade ihr Kursprogramm nun teilweise auf Online-Kurse um.

An den Start gehen die Kursleiter zunächst mit dem im Mai startenden Geburtsvorbereitungskurs für Paare (ab 6. Mai, vormittags) und mit einem Wochenend-Intensivkurs am 16. und 17. Mai. Die kursleitende Hebamme wird den Schwangeren via Videoschaltung alle wichtigen Fragen rund um die Geburt, die Zeit im Wochenbett und das Leben mit dem Baby beantworten.

Hilfreiche Anleitungen für Entspannungs- und Atemübungen helfen dabei, sich auf die Geburt vorzubereiten. In praktischen Übungen wird gezeigt, wie sich Schwangere mit den verschiedenen Gebärpositionen vertraut machen können. Auch der werdende Vater wird mit einbezogen, um seine Partnerin unterstützen zu können.

Passgenaue Übungen

Der Intensivkurs Rückbildungsgymnastik mit Baby wird ab 16. Juni ebenfalls online zur Verfügung stehen. Per Video zeigt die Kursleiterin den Teilnehmerinnen jeweils dienstags und donnerstags von 11 bis 12.15 Uhr, wie sie nach der Entbindung durch gezielte Übungen ihre Bauch-, Rücken- und Beckenbodenmuskulatur wieder kräftigen können. Dieses Training ist sehr wichtig, um späteren Folgen wie Gebärmuttersenkung oder Inkontinenz vorzubeugen.

Die Anmeldung für die Online-Kurse erfolgt wie gewohnt über die Internetseite der Elternschule www.elternschule-kko.de.

Die Hebammensprechstunde wird bis auf Weiteres telefonisch stattfinden: Eine erfahrene Hebamme gibt ab dem 28. April jeweils dienstags in der Zeit von 9 bis 11 Uhr Auskunft unter 695-395. Hier gibt es Infos und Ratschläge zur Geburtsvorbereitung, zu Vorsorgeuntersuchungen und zur ersten Zeit mit dem Baby daheim. Die Hebamme hilft bei der individuellen Planung der Geburt und beantwortet auch Fragen zum Umgang mit der aktuellen Situation während der Schwangerschaft.