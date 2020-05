Corona-Lockerung: Stadtteilbüros in Oberhausen öffnen wieder

Oberhausen. Die Stadtteilbüros Sterkrade, Osterfeld und Brückenschlag sind wieder vor Ort erreichbar. Für jedes Büro gelten unterschiedliche Regeln.

Die Stadtteilbüros Sterkrade, Osterfeld und Brückenschlag öffnen wieder ihre Pforten. Alle Stadtteilbüros blieben zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie für den Publikumsverkehr geschlossen – die Erreichbarkeit für die Bürger war per Telefon und Mail sichergestellt.

Nun sind das Stadtteilbüro in Osterfeld seit Montag (11. Mai 2020) und das Citymanagement in Sterkrade ab Mittwoch (13. Mai 2020) wieder vor Ort erreichbar. Das Stadtteilbüro Brückenschlag in der Innenstadt von Alt-Oberhausen öffnet aus organisatorischen Gründen allerdings erst am 18. Mai.

Maskenpflicht in den Stadtteilbüros

Grundsätzlich werden die von Bundes- und Landesregierung beschlossenen Präventions- und Schutzmaßnahmen auch in den Stadtteilbüros eingehalten, wie die Stadt mitteilte. Ein Mindestabstand von zwei Metern zum Personal des Stadtteilbüros ist einzuhalten. Für den Aufenthalt im Stadtteilbüro muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Für das Stadtteilbüro Sterkrade (Bahnhofstraße 42) ist eine Terminvereinbarung vorab nicht notwendig. Es kann sich jedoch immer nur jeweils eine Person im Stadtteilbüro aufhalten. Das Citymanagement Sterkrade ist mittwochs von 10 bis 16 Uhr und donnerstags von 12 bis 16 Uhr geöffnet. Die Sprechstunde der Stadtteilarchitekten findet ab dem 18. Mai immer montags von 12:30 bis 14:30 Uhr und donnerstags von 10-12 Uhr statt. Kontakt: 0208/63 58 06 00, citymanagement@stadtteilbuero-sterkrade.de

Termine im Stadtteilbüro Osterfeld (Gildenstraße 20) sollten möglichst vorab per Telefon (0208/81 06 91 20) oder per E-Mail (info@stadtteilmanagement-osterfeld.de) vereinbart werden. Es können auch direkte Besuche des Stadtteilbüros stattfinden. Dabei sind die im Eingangsbereich der Büros aufgehängten Hygieneregeln einzuhalten. Es dürfen sich aber höchstens nur drei Personen im Stadtteilbüro aufhalten.

Für das Stadtteilbüro Brückenschlag (Markstraße 97) ist eine Terminvereinbarung vorab nicht notwendig. An einem Termin können höchstens drei Personen teilnehmen. Der Publikumsverkehr als solcher (bspw. zur Ausgabe von Flyern, gelben Säcken) bleibt vorerst untersagt. Kontakt: 0208/82 84 90 86, info@brueckenschlag-ob.de