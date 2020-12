Corona Oberhausen: Zahl der Todesfälle steigt auf über 100

Rund 190 Oberhausener werden derzeit in einem Krankenhaus wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt.

Oberhausen Das Robert-Koch-Institut meldet an Heiligabend sieben weitere Corona-Todesfälle für Oberhausen. Der Inzidenzwert sinkt auf unter 300.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind in Oberhausen 105 Menschen an oder mit dem gefährlichen Virus verstorben. Nach 15 Todesfällen am Mittwoch meldet das Robert-Koch-Institut für Donnerstag weitere sieben Verstorbene.

Der Inzidenzwert, also die Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, ist am Donnerstag laut RKI wieder auf unter 300 gesunken. Er liegt nun bei 288,5 (im Vergleich: 328,8 am Vortag).

Es ist der dritthöchste Inzidenzwert aller 53 NRW-Kommunen. Noch höhere Inzidenzwerte weisen nur Herne (309,4) und der Kreis Gütersloh (290,7) auf.