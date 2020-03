Corona: SPD Oberhausen sagt sämtliche Termine ab

Oberhausen Die SPD Oberhausen reagiert auf die Coronavirus-Krise und sagt sämtliche Termine ab. Auch das beliebte Ostereier-Suchen im Ruhrpark fällt aus.

Wegen der Coronavirus-Krise sagt auch die SPD Oberhausen sämtliche Termine ab. Dies betrifft parteiinterne, aber auch öffentliche Veranstaltungen.

Abgesagt beziehungsweise bis auf Weiteres verschoben sind: die Sitzung des Unterbezirks-Vorstands am 18. März, die Mitgliederversammlungen der Ortsvereine Oberhausen-West und -Ost jeweils am 19. März, der Frühlingsempfang des Ortsvereins West am 22. März, die Mitgliederversammlung der Ortsvereins Mitte am 26. März, Parteitag und Vorstandssitzung am 30. März. Auch das beliebte Ostereier-Suchen im Ruhrpark am 12. April fällt in diesem Jahr leider ins Wasser.

"In den nächsten Wochen kann es nur darum gehen, die Ansteckungsrisiken drastisch zu reduzieren, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, den Kollaps des Gesundheitssystems zu verhindern und die Gesundheit der Oberhausener Bürger so wirksam wie möglich zu schützen", erklärt Oberhausens SPD-Chef Dirk Vöpel.