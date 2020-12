Coronavirus Corona-Todesfälle in Oberhausen am Mittwoch stark gestiegen

Oberhausen Das Robert-Koch-Institut meldet einen Höchstwert an neuen Todesfällen durch das Coronavirus. Weitere 15 Menschen sind verstorben.

15 weitere Menschen sind in Oberhausen an oder mit dem Coronavirus verstorben. Das meldet das Robert-Koch-Institut. Die aktuellen Zahlen der Stadt lagen am Morgen noch nicht vor. Somit steigt die Gesamtzahl der Todesfälle in Oberhausen auf mittlerweile 98 Menschen.

Die Sieben-Tages-Inzidenz ist laut RKI relativ stabil geblieben, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist mit aktuell 328,8 im Vergleich zum Vortag leicht gesunken.