Das Coronavirus sorgt für weitere Absagen in Oberhausen. Nicht nur große Veranstaltungen ab 1000 Besuchern fallen aus, sondern zunehmend auch kleinere.

So sagt das Ambulante Hospiz alle für die Öffentlichkeit geplanten Veranstaltungen ab. Die Begleitung schwerkranker und sterbender Menschen bleibe selbstverständlich aufrechterhalten, teilt das Hospiz in einer schriftlichen Erklärung mit. Vorerst nicht stattfinden wird Hospiz-Café am 2. und 4. Freitag im Monat, das Trauerfrühstück und der Frühstückstreff am 3. Mittwoch im Monat. Darüber hinaus muss auch der „Letzte Hilfe Kurs“ am 21. März ausfallen.

Steampunk-Festival fällt aus

Steampunk-Fans hatten sich bereits den 15. März im Terminkalender notiert. Doch der geplante Flohmarkt im Industriemuseum entfällt. Der Veranstalter verspricht, den Termin nachzuholen, wenn sich die Lage rund um das Coronavirus beruhigt hat. Auch der für den 14. März geplante Frühlingsbasar des Deutschen Roten Kreuzes an der Grenzstraße fällt aus.

Auch die Sterkrader Interessengemeinschaft reagiert auf die Verbreitung des Coronavirus und sagt die für den 19. März geplante Sterkrader Spätschicht ab. Der nächste Termin soll rechtzeitig bekanntgegeben werden.

Wasserschaden im Bunkermuseum

Bis auf Weiteres ist auch das Bunkermuseum Alte Heid im Knappenviertel geschlossen. Allerdings nicht wegen des Coronavirus’: Grund für die Schließung ist ein Wasserschaden. Der für den 18. März dort geplante Vortrag findet nach jetzigem Stand stattdessen in der Gedenkhalle am Schloss Oberhausen statt. Dorothee Haentjes-Hollaenders „Paul und der Krieg. Als 15-Jähriger im Zweiten Weltkrieg“ startet um 18 Uhr.