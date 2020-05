Corona Coronavirus: Sechstes Todesopfer in Oberhausen

Oberhausen. In Oberhausen steigt die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus auf sechs. Eine 84-jährige Frau ist verstorben.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ist in Oberhausen auf sechs angestiegen. Das meldet die Stadt am Mittwochnachmittag. Demnach ist eine 84-Jährige verstorben, bei der Covid-19 nachgewiesen wurde. Nähere teilte die Stadt zunächst nicht mit.

Es ist der dritte Todesfall in dieser Woche. Erst am Montag waren zwei Bewohner des ASB-Seniorenheims mit dem Virus verstorben. Ein Teil der Einrichtung am Annemarie-Renger-Weg steht seit dem ersten Maiwochenende unter Quarantäne.