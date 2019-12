Heimspiel in Oberhausen: Coroona verspricht kraftvolle Lieder – von hymnisch bis röhrend.

Oberhausen. Mit Majo Drees als Support gibt die junge Oberhausener Band Coroona am 20. Dezember ein Heimspiel im Zentrum Altenberg.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Coroona rockt kraftvoll im heimischen Oberhausener Altenberg

Die junge Oberhausener Band „Coroona“ mit Mario Drees als Support gibt am Freitag, 20. Dezember, um 20 Uhr ein Heimspiel im Zentrum Altenberg, Hansastraße 20.

Mario „Majo“ Drees übernimmt das Vorprogramm für Coroona. Foto: Silvio De Negri

Energie kann man messen, manchmal kann man sie auch in der Musik hören. Coroona schreibt Lieder, die auf diesem energetischen Strom gleiten: ob kraftvoller Röhren-Rock oder hymnische Balladen. Die Melodie in den Vordergrund zu stellen, ist dabei ihr Leitmotiv, das den kreativen Arrangements eine Orientierung gibt, direkt in die Gefühlswelt des Hörers. Der glasklare, leidenschaftliche und gefühlvolle Gesang der Frontfrau Doreen Keuschen ermöglicht dem Hörer intimen Schulterschluss mit der Band.

Unterwegs mit drei Bands und als Solist

Ein paar Jahre hat es gedauert, bis Singer-Songwriter Majo Drees sich auf Solopfade gewagt hat, nachdem er zunächst mit seinen Bands „Tin Scrape“, „Mosaic“ und nach wie vor mit seiner Akustikband „Motel“ die Bühnen des Landes bespielt hatte. Aber langsam wurde es Zeit, das ganz eigene Ding zu verwirklichen. Mit seinem 2015 erschienenen Debüt-Album „Back Roads“ nimmt Majo Drees nach wie vor gerne den Kurs über Seitenstraßen, um dort in den Geschichten der Gesellschaft ‘rumzureisen.

Karten kosten im Vorverkauf 10 Euro, an der Abendkasse 13 Euro, online zentrumaltenberg.de