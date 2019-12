Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das Projekt Altmarktgarten

Seit 2017 wurde am Neubau des Jobcenters am Altmarkt gearbeitet. Die Grundsteinlegung war am 8. September 2017. Dazu kam sogar die damalige Bundesumweltministerin Barbara Hendricks. Richtfest war am 18. Juni 2018. Das Jobcenter zog am 15. Dezember 2018 ein. Der Dachgarten wurde offiziell am 26. September 2019 eröffnet.

Die Konzeption des Gebäudes wurde mit dem Oberhausener Fraunhofer-Institut Umsicht entwickelt. So verfügt das Gebäude über eine Regenwasseraufbereitung. Wärme und Abluft wie Kohlendioxid sollten ebenfalls für das Gewächshaus genutzt werden.

Das Gewächshaus selbst wird als Prototyp für eine künftige umweltschonende, innerstädtische Nahrungsmittelerzeugung angesehen. Bei großflächiger Verbreitung, so die Idee, könnte in Zukunft der umweltschädliche Lebensmitteltransport quer durch Europa deutlich verringert werden. Gleichzeitig würde bei offenem Anbau ein Beitrag gegen die Erwärmung der Innenstädte geleistet.

Die Baukosten für Jobcenter und Dachgarten stiegen gegenüber den ursprünglichen Plänen von 16,8 auf 22,5 Millionen Euro bzw. von 2,6 auf 4,6 Millionen Euro.