Der älteste Oberhausener Service-Club

Der Rotary-Club Oberhausen wurde am 22. Juli 1953 als erster Service-Club in Oberhausen gegründet. Die Mitglieder kamen damals hauptsächlich aus den Vorständen der eisen- und kohleschaffenden Industrie – und nur einige wenige aus dem Mittelstand. 1963 gründete sich zusätzlich der Rotary-Club Oberhausen Antony-Hütte, weil der Andrang an neuen interessierten Mitgliedern so groß war.

In Oberhausen gibt es noch drei weitere Service-Clubs: Der 1960 gegründete Lions-Club Oberhausen und der Lions-Club Oberhausen-Glückauf engagieren sich für Oberhausen; zudem haben sich Frauen aus Unternehmen, Behörden und Sozialeinrichtungen im Zonta-Club Oberhausen zusammengeschlossen.