DGB fordert: mehr Respekt für hart arbeitende Beschäftigte!

Oberhausen. Unter dem Motto „Vergiss nie, hier arbeitet ein Mensch“ will die DGB-Region Mülheim-Essen-Oberhausen von Gewalt Betroffene zu Wort kommen lassen.

Schon im Frühjahr hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) eine Kampagne gestartet, um auf die Gewalt gegen Beschäftigte des öffentlichen und privatisierten Sektors aufmerksam zu machen. Unter dem Motto „Vergiss nie, hier arbeitet ein Mensch“ wird sich auch die DGB Region Mülheim-Essen-Oberhausen in den nächsten Wochen intensiv mit diesem Thema beschäftigen und Menschen aus der Region zu Wort kommen lassen.

„Die täglichen Erfahrungen aus unserer Mitgliederschaft sprechen eine deutliche Sprache: Verbale, psychische und physische Gewalt sind für die Beschäftigten, auf die sich unsere Gesellschaft tagtäglich stützt, längst keine Seltenheit mehr“, so Dieter Hillebrand, Regionsgeschäftsführer. Leidtragende seien vor allem Beschäftigte im Dienst der Gesellschaft. So wurden zum Beispiel 2018 rund 79.000 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte angegriffen. Übergriffe auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bahn haben sich in wenigen Jahren fast verdreifacht – in 2018 gab es 2624 Fälle. Auch viele andere Beschäftigte des öffentlichen und privatisierten Sektors fühlen sich im Berufsalltag laut DGB „nicht mehr sicher“.

Betroffene bitte melden

Die Ursachen für diese Übergriffe seien vielfältig: Ein spürbar raueres Miteinander im öffentlichen Raum. Personalmangel und eine damit einhergehende Überbelastung spielten eine Rolle. Sicher sei: „Wir brauchen mehr Respekt und sichere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten“, so der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften. Regionsgeschäftsführer Dieter Hillebrand: „Wer seine eigenen Erfahrung öffentlich machen will, soll sich bei der DGB-Region Mülheim-Essen-Oberhausen per Mail an essen@dgb.de melden.“