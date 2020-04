Kriminalität Dieb in Oberhausen hat es auf Winterreifen abgesehen

Oberhausen. Ein unbekanntes Auto auf dem Garagenhof hat einen Anwohner stutzig gemacht und er schaute genauer hin. Und vermieste so einem Dieb die Tour.

Einen Dieb auf frischer Tat hat ein Anwohner der Rothebuschstraße am Montagvormittag erwischt. Wie die Polizei am Dienstag meldet, hatte der Awohner gegen 10 Uhr einen Van mit mit polnischen Kennzeichen zu einem Garagenhof fahren sehen, den sonst nur Bewohner nutzen. Da der Mann selbst auch eine Garage auf dem Hof hat, schaute er gerade noch rechtzeitig nach dem Rechten, so die Polizei.

Als er nämlich auf dem Garagenhof ankam, stand der Van vor seiner geöffneten Garage und der Dieb war damit beschäftigt, die Winterreifen aus der Garage in den Van zu tragen. Auf sein Tun angesprochen wiegelte der Fremde in gebrochenem Deutsch ab und trug die Reifen aus dem Van wieder in die Garage.

Polizei über 110 alarmiert

Zwischenzeitlich hatte der Anwohner per Notruf 110 die Polizei informiert. Obwohl der Dieb schnell das Weite gesucht hatte, schnappte eine Streifenwagenbesatzung ihn schon bald darauf auf der Mellinghofer Straße. Eine andere Streifenwagenbesatzung hatte auf dem Garagenhof mittlerweile herausgefunden, dass aus einer weiteren Garage, die dem Sohn des Hinweisgebers gehörte, ebenfalls Reifen und Felgen gestohlen worden waren.

Im Renault-Van des 30-jährigen Polen fanden die Polizisten dann, neben einem weiteren Satz Winterreifen, auch genau diese Reifen und Felgen. Die Beamten nahmen den Verdächtigen fest und brachten ihn zur Polizeiwache. Dort gab der Dieb dann auch noch zu, dass er am Samstag (25. April) aus einer Garage auf der Teutoburger Straße vier Winterreifen auf Stahlfelge gestohlen hatte. Er bestätigte den Ermittlern auch, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitze und mit seinem Renault aus Polen hierher gefahren sei.

Sein Auto wurde von den Polizisten als Tatwerkzeug sichergestellt und er verbrachte den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam.