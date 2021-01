Dreister Raser: "Sie sehen doch, dass ich es eilig habe!"

Oberhausen Wenig Einsicht zeigte ein Autofahrer (27), den die Polizei Oberhausen auf der Biefangstraße mit viel zu hohem Tempo erwischte.

Einen dreisten Raser hat die Polizei auf der Biefangstraße erwischt. Von Einsicht war bei dem Autofahrer nichts zu spüren.

Am Montag, 4. Januar, stoppte der Verkehrsdienst der Polizei den 27-Jährigen, als er auf der Biefangstraße mit 67 km/h statt der an dieser Stelle maximal erlaubten 30 km/h unterwegs war.

Als er angehalten wurde, forderte der rücksichtslose Raser die Polizisten mit diesen Worten auf, die Kontrolle möglichst schnell abzuwickeln: "Beeilen Sie sich! Sie sehen doch, dass ich es eilig habe!" Die genaue Fahrzeug- und Personenüberprüfung habe aber einige Zeit in Anspruch genommen, unterstreicht die Polizeipressestelle, "zumal die Polizisten ja alle relevanten Daten für eine Anzeige notieren und überprüfen mussten".

160 Euro Buße, zwei Punkte, Fahrverbot

Jetzt erwarten den uneinsichtigen Mann ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Die Polizei erklärt mit Blick auf die jüngste Kontrollaktion auf der Biefangstraße: "Um genau diese Raser in unserer Stadt aus dem Verkehr zu ziehen, stehen kontrollieren wir in der kommenden Woche neben vielen weiteren Messstellen auch an folgenden Punkten":

- am Montag, 11. Januar: Am Förderturm;

- am Dienstag, 12. Januar: Hartmannstraße;

- am Mittwoch, 13. Januar: Lindnerstraße;

- am Donnerstag, 14. Januar: Duisburger Straße;

- am Freitag, 15. Januar: Mecklenburger Straße.

Weitere Kontrollstellen

Die Oberhausener Polizisten überwachen auch weiterhin täglich rund um die Uhr und an zahlreichen weiteren Messstellen im gesamten Stadtgebiet die Einhaltung der Geschwindigkeitsbeschränkungen. Der Appell der Polizei: "Halten Sie sich immer an die Verkehrsvorschriften!"