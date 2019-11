Drogendealer legt vor Gericht rückhaltloses Geständnis ab

Bereits im Sommer hatte sich das Landgericht Duisburg ausgiebig mit den weit verzweigten und gut organisierten Drogengeschäften einer sechsköpfigen Bande aus Oberhausen beschäftigt. Ein 31-jähriger Oberhausener, der sich jetzt wegen seiner Beteiligung an den Aktivitäten der kriminellen Gruppierung verantworten musste, war da eher ein kleines Licht. Er kam mit einer Bewährungsstrafe von 21 Monaten davon.

Der Angeklagte legte vor der Großen Strafkammer ein rückhaltloses Geständnis ab. Ohne Wenn und Aber räumte er ein, zwischen April und Juni 2018 in mindestens 20 Fällen im Auftrag der Bande Drogen verkauft zu haben. Der Mann, der als „Läufer“ für das Straßengeschäft zuständig war, hatte in der Oberhausener City meist kleine Mengen an die Kunden gebracht. Die in der Anklage genannten Mengen summierten sich auf rund 300 Gramm Marihuana.

Günstige Sozialprognose

Angesichts des Geständnisses, dem schon recht langen zeitlichen Abstand zur Tat und einer günstigen Sozialprognose, setzte die Kammer die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten auf drei Jahre zur Bewährung aus. Das Urteil fiel nach einer nur zweistündigen Hauptverhandlung. Gegen die Haupttäter – darunter der Chef der Bande, sein Stellvertreter und der für die Lagerung von Drogen zuständige „Bunkerhalter“ - hatte der Prozess deutlich länger gedauert: Nach fünf Monaten Verhandlungsdauer wurden einige der Hauptakteure Ende September zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt. Der Bandenchef muss für acht Jahre hinter Gitter.