Bizarre Zauber-Utensilien und ein bisweilen brachialer Humor: So zeigten sich die Ehrlich Brothers zu Silvester 2018 mit ihrer Show „Faszination“ in der Köpi-Arena.

Oberhausen. Die neue Zauberproduktion „Dream and Fly“ bringen Andreas und Chris Ehrlich gleich doppelt in die Köpi-Arena: am 3. Januar und am 6. Februar.

Ehrlich Brothers zeigen neue Show zweimal in Oberhausen

„Dream and Fly“ – die spektakuläre neue Show der Ehrlich Brothers ist dank der großen Nachfrage mit einigen Zusatzshows unterwegs. So kommen, zuverlässig zur Jahreswende, die Brüder Andreas und Chris Ehrlich gleich zu zwei Shows am Freitag, 3. Januar, und am Donnerstag, 6. Februar, jeweils um 20 Uhr nach Oberhausen in die König-Pilsener-Arena.

Hammerhart: der kleine Bruder ist zur Puppe geschrumpft – eine Szene aus „Faszination“. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

„Eine Illusionsshow in dieser Größenordnung hat es als Tourneeproduktion noch nie gegeben“, behauptet P-Promotion, der Veranstalter der Zauberbrüder: Auch für die Weltrekordmagier Andreas und Chris Ehrlich nicht, die mit ihrer neuen Bühnenshow „Dream and Fly“ in Hannover drei Vorpremieren feierten. Insgesamt 30.000 Zuschauer staunten dort gleich zu Anfang, als die Ehrlich Brothers auf einer Harley Davidson durch die Luft in die Hannoveraner Arena einflogen. Nach fulminantem Opening waren die Zauberbrüder mitten im Publikum zu erleben. Es zeichnet die Ehrlichs aus, dass sie neben spektakulären Großillusionen auch die leisen Töne und das charmant-witzige Spiel mit den Zuschauern beherrschen. Trotz der Nähe bleiben auch diese Illusionen unerklärlich.

Goldener Lamborghini als Selfie-Kulisse

Später schmiedeten die Ehrlich Brothers einen goldenen Lamborghini aus dem Nichts. Zahlreiche Fans nutzen den Supersportwagen in der Pause als Selfie-Kulisse. Zu Beginn der zweiten Show-Hälfte schwebten Andreas und Chris Ehrlich im Helikopter herbei und landeten auf der eigens für diese Show angefertigten Bühne. Sie ist in Form eines zehn Meter großen Schmetterlings gefräst und bestückt mit modernster LED-Videotechnik. Für die Kinder im Publikum gab es kein Halten mehr, als die beiden Magier das größte Süßigkeitenglas der Welt herbeizauberten. Mit Hilfe hunderter kleiner Fallschirme flogen die Bonbons bis zu den entferntesten Plätzen der Arena.

Musik ist eine weitere Leidenschaft des jungenhaften 41-jährigen Andreas Ehrlich und seines kleinen Bruders Chris (37). So haben sie auf dieser Tour eine Live-Band dabei und inszenieren einige Illusionen mit Musik aus „Flash - the Magic Album“, dem ersten Tonträger mit eigenen Songs. Bei „Girl, you Shoot me down“ wird Chris mit einem Riesenrevolver ans andere Ende der Arena geschossen; bei „Gravity“ umspielen die Brüder mit „Matrix“-ähnlichen Tanzmoves die Schwerkraft. Am Schluss der Vorpremieren in Hannover vereinten die Ehrlich Brothers das Motto ihrer Show in einer herzigen Illusion: Sie erzählten von den Träumen ihrer Kindheit und flogen mit einem bunten Schmetterling davon.

Karten für die beiden Termine in der König-Pilsener-Arena gibt’s in sechs Preisgruppen von 47,20 Euro bis 120 Euro bei den bekannten Vorverkaufsstellen und über www.ehrlich-brothers.com/