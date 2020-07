Einsatz im Knappenviertel: Feuerwehr löscht brennendes Auto

Die Feuerwehr löschte am Dienstag im Knappenviertel ein brennendes Fahrzeug.

Oberhausen. Die Feuerwehr wurde um 12.52 Uhr alarmiert. Das brennende Fahrzeug wurde schnell gelöscht. Menschen wurden zum Glück nicht verletzt

Um 12.52 Uhr wurde die Feuerwehr Oberhausen am Dienstag, 21. Juli, zu einem brennenden Pkw alarmiert.

Das Auto stand auf dem Parkplatz an der Ecke Königsberger Straße / Drei Knappen. Aus noch ungeklärter Ursache war der schwarze Peugeot dort in Flammen aufgegangen. Der Wagen brannte zwischenzeitlich in voller Ausdehnung.

Straßen gesperrt

Sechs Wehrleute rückten aus. Wie Feuerwehrsprecher Jörg Preußner weiter berichtet, gelang es den Einsatzkräften, auf dem Weg eines so genannten Schnellangriffs das Fahrzeug umgehend zu löschen.

Während der Löschmaßnahmen mussten beide genannten Straßen für den Pkw- und Linienbusverkehr der Stoag gesperrt bleiben. Menschen wurden nicht verletzt. Bis ca. 14 Uhr dauerte der Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.