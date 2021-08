Emscher-Umbau – Von der „Köttelbecke“ zum sauberen Fluss

Die Emscher soll sauber werden und das Abwasser unter die Erde verbannt werden. Das sind Ziele des Mega-Projekts Abwasserkanal Emscher. Am 24. September 2018 ist der erste Teil des unterirdischen Kanalsystems in Betrieb gegangen.

Oberhausen. Nach fast 30 Jahren steht das Megaprojekt Emscher-Umbau mit der Inbetriebnahme des Pumpwerks in Oberhausen vor dem Abschluss. Ein Rückblick.

Seit mehr als 170 Jahren wird die Emscher als Abwasserfluss missbraucht. Doch damit ist bald Schluss. Am Freitag, 20. August 2021, wird in Oberhausen das neue Pumpwerk angeschaltet – und damit der neue Abwasserkanal Emscher in Betrieb genommen. Auf 51 Kilometern zwischen Dortmund und Dinslaken fließt dann – wenn alle Nebenkanäle angeschlossen sind – ab Ende 2021 kein Tropfen Abwasser mehr in einstige „Kloake des Reviers“.

Wissenswertes zur Emscher Die Emscher entspringt in Holzwickede bei Dortmund, durchquert das Ruhrgebiet von Ost nach West und mündet nach 85 Kilometern in Dinslaken in den Rhein. Das Gesamtprojekt Emscher-Umbau kostet rund 5,5 Milliarden Euro. Die Abwässer von knapp 2,3 Millionen Menschen fließen ab 2022 komplett unterirdisch durch insgesamt rund 430 Kilometer Abwasserkanäle in die Kläranlagen.

Rund 30 Jahre lang hat der Emscherverband das Abwassersystem umgebaut, jetzt steht das Jahrhundertprojekt vor dem Abschluss. Die geschundene Emscher darf anschließend wieder Fluss werden: Bis 2027 soll eine naturnahe Umgestaltung des Gewässers und seiner Nebenflüsse abgeschlossen sein. Der Oberlauf und die Nebenläufe in Dortmund sind bereits abwasserfrei und renaturiert.

