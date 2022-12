Energiekrise: Überraschendes Versprechen vom Großvermieter

Oberhausen. Bei einem Advents-Nachmittag gibt eine Oberhausener Wohnungsgenossenschaft ein großes Versprechen ab. Damit haben Mieter wohl kaum gerechnet.

Die Oberhausener Mieterinnen und Mieter saßen gemütlich beim Kaffeetrinken, das ihr Großvermieter beim jährlichen Infotag für Wohnungsinhaber spendiert – und dann gab es mittendrin plötzlich ein Versprechen, eine außerordentliche Garantie, die niemand so von seinem Vermieter erwarten kann.

Die Sterkrader Wohnungsgenossenschaft, die immerhin in Oberhausen und Duisburg über 3100 Wohnungen vermietet, versichert in der aktuellen scharfen Energiepreiskrise, dass bei ihnen niemand wegen Geldmangels aus seinen vier Wänden herausgeworfen wird. „Keine Mieterin und kein Mieter verliert bei der Sterkrader Wohnungsgenossenschaft seine Wohnung wegen gestiegener Heizkosten“, versprach Olaf Rabsilber, geschäftsführender Vorstand des Unternehmens.

Rabsilber betonte, dass eine Wohnungsgenossenschaft wie die Sterkrader eine hohe Verantwortung für seine Mieter habe – und diese deshalb in Krisenzeiten nicht alleine lassen werde. „In dieser schweren Situation wird für jeden Einzelfall eine Lösung gefunden“, sagte Rabsilber bei dem Treffen nach Angaben in einer Pressemitteilung der Genossenschaft. „Keiner der Mieterinnen und Mieter wird wegen der gestiegenen Energiekosten seine Wohnung verlieren.“

Die Sterkrader Wohnungsgenossenschaft legt Wert darauf, ihren insgesamt 7000 Mietern mit praktischen Tipps und Ratschlägen zur Bewältigung des Lebensalltags zu helfen. So hat der Vermieter in den vergangenen Jahren mit den Mietern die Themen „Einbruchschutz“, aber auch „Sicherheit und Hilfestellungen im Alter“ besprochen.

So blieb es in diesem Jahr beim Infotreffen nicht nur bei Gesprächen über die gestiegenen und belastenden hohen Energiekosten, sondern die Energieversorgung Oberhausen (EVO) schickte mit Vertriebs-Gruppenleiter Andreas Overhage einen Fachmann fürs Energiesparen ins Rennen. So sei es nicht immer notwendig, teuer neue Energiespar-Geräte zu kaufen, meinte dieser beim Info-Treffen. Schon kleine Änderungen im Lüftungs- (kein Fenster auf kipp) und Heizungsverhalten (ein Grad weniger spart sechs Prozent der Energie) würden schon zu günstigeren Energierechnungen führen. Zudem könne man sich bei der EVO Strommessgeräte kostenlos ausleihen, die ermitteln, wo im Haushalt die stärksten Energieverbraucher sitzen.

