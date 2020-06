Enkeltrick kostet Oberhausenerin mehrere Tausend Euro

Oberhausen. Eine 81-jährige Seniorin aus Oberhausen ist am Mittwoch einem Telefonbetrug zum Opfer gefallen. Die Polizei sucht den Täter und mögliche Zeugen.

Die Polizei Oberhausen sucht nach einem Enkeltrick-Betrüger, der mit Hilfe einer vermeintlichen Tochter eine 81-jährige Oberhausenerin am Mittwoch (3. Juni) um mehrere Tausend Euro brachte. In diesem Zusammenhang weisen die Ordnungshüter auch noch einmal auf das richtige Verhalten bei den gefährlichen Anrufen hin.

Am Mittwoch gegen 15.30 Uhr klingelte bei der Oberhausenerin das Telefon, am anderen Ende die angebliche Tochter in finanzieller Not. Auf die dringende Bitte der Anruferin hin machte sich die Seniorin auf den Weg zur Bank und händigte dem vermeintlichen Freund der Tochter um 16 Uhr das Geld an der Paul-Reusch-Straße in Alt-Oberhausen aus.

Kleiner Mann, zwischen 30 und 40 Jahre alt

In ihrer Mitteilung beschreibt die Polizei den Mann so: zwischen 30 und 40 Jahre alt mit einer normalen Statur und dunklen Haaren, dazu 1,60 Meter groß und gekleidet in dunkle Jeans und ein weißes T-Shirt. Hinweise gehen an das Betrugskommissariat 21 unter 0208-8260 oder an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Darüber hinaus gibt die Polizei Hinweise zum Umgang am Telefon. Generelles Misstrauen bei einem Anruf ohne Namen sei angebracht, ebenso sollten sich Betroffene nach dem Namen erkundigen und gezielt Informationen über die Verwandtschaft abfragen, die nur tatsächliche Angehörige wissen können. Auch sollten die Angerufenen unbedingt Rücksprache mit Angehörigen oder Freunden halten, bevor ein Übergabe-Termin vereinbart wird. Weitere Auskünfte zum richtigen Umgang mit Enkeltrick-Anrufen erteilen in Oberhausen die Seniorensicherheitsberater unter 0208-8264511.