Oberhausen. Zu den rund 150 Fotografien und fast 50 Plattencovern in der Ludwiggalerie führt Direktorin Christine Vogt erstmals am 26. Januar.

Erste Führung zu Linda McCartneys Werk im Schloss Oberhausen

Die Ludwiggalerie Schloss Oberhausen widmet sich ein weiteres Mal einer herausragenden Fotografin des 20. Jahrhunderts. Am Sonntag, 26. Januar, um 15 Uhr führt Museumsdirektorin Christine Vogt erstmals durch die Schau „Fotografin unter Musikern – Linda McCartney“.

Ein Leben lang experimentierfreudig: Selbstporträt Linda McCartneys als „Sunprint“. Foto: Paul McCartney / Fotografin Linda McCartney / Courtesy Sammlung Reichelt und Brockmann

Vor allem Linda McCartneys Bilder der Rockstars der späten 1960er prägen bis heute unser Bildgedächtnis dieser sich von bürgerlicher Etikette befreienden Zeit. Janis Joplin und Jimi Hendrix, The Doors und The Who, Aretha Franklin und Bob Dylan werden von ihr in selbstverständlicher Natürlichkeit und oft mit großer Dynamik ins Bild gesetzt.

„Roadworks“, so rasant wie ausdrucksvoll

McCartney hat zudem auf all ihren Reisen die Kamera dabeigehabt. Ihre „Roadworks“ aus dem Autofenster sind so rasant wie ausdrucksvoll. Und schließlich zeigt die Fotografin mit ihren „Sunprints“, entstanden ganz ohne konventionelles Filmmaterial, auch im Experiment große Kreativität – mit Aufnahmen vom Stillleben bis zum Porträt.

Als eigene künstlerische Ausdrucksform zeigt die Ausstellung einen eigenen Raum mit Plattencover-Kunst von Andy Warhol („Sticky Fingers“ – The Rolling Stones) bis Hipgnosis („The Dark Side of the Moon“ – Pink Floyd). Ein eigens für die Ausstellung zusammengestellter Soundwalk ermöglicht, auch musikalisch in die Zeit der Sixties einzutauchen.

Die Führung ist kostenfrei in Verbindung mit dem Museumseintritt von 8 Euro, online ludwiggalerie.de