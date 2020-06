Essener Theater erhalten „Asyl“ in der Oberhausener Niebuhrg

Peter-Maria Anselstetter vom Essener Theater Courage erweckt in der Show „Hoppla, jetzt komm’ ich!“ in Oberhausen die Kultfigur Hans Albers zu neuem Leben.

Oberhausen. Corona-Krise: Das Essener Theater Courage und das Kleine Theater Essen flüchten mit insgesamt drei Gastspielen in die Oberhausener Niebuhrg.

Das Essener Theater Courage kann, bedingt durch die Corona-Auflagen, die eigene Spielstätte in Essen nicht nutzen, erhält jetzt aber „Theaterasyl“ in der Niebuhrg in Oberhausen. Auch das kleine Theater Essen nutzt nun die Open-Air-Spielmöglichkeit an der Niebuhrg.

Dort finden unter freiem Himmel im Corona-gerechten „Parkbanktheater“ bis zu hundert Zuschauer Platz. Mit gleich zwei Programmen ist das Theater Courage zu Gast: Mit „Peppermint Twist“, einer Musikrevue der 1960er Jahre, die mittlerweile zum Kultstück avancierte. Für alle, die sich gerne an die Beatschuppen- und Hippie-Zeit erinnern, versprechen die Macher einen witzigen Genuss mit Gabi Dauenhauer und Peter-Maria Anselstetter (Mittwoch, 24. Juni, 19 Uhr).

Auf der Reeperbahn nachts um halb eins

Weiter geht’s mit der Hans Albers Show „Hoppla, jetzt komm’ ich!“ Wer kennt ihn nicht, den blonden Hans Albers, den verwegenen Abenteurer, der mit seinen Seemannsliedern die Herzen vieler Frauen eroberte? Mit Peter-Maria Anselstetter ist der blonde ,,Hannes” wiederauferstanden und erzählt aus seinem Leben, von seinen ersten Liebeserlebnissen auf der Reeperbahn, seine Theatererfahrungen nebst amüsanten Anekdoten, bis zu seinen ganz großen Filmerfolgen. Natürlich singt er dabei seine berühmten Lieder: „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins” oder ,,La Paloma” (Donnerstag, 23. Juli, 19 Uhr).

Das Kleine Theater Essen gastiert am Mittwoch, 22. Juli, 19 Uhr, ebenfalls im Theater an der Niebuhrg und präsentiert dort die Kultkomödie „Zwei wie Bonnie und Clyde“ um ein schusseliges Gaunerpärchen, das verzweifelt versucht, eine Bank zu überfallen. Es bekommt aber anders – sehr zum Vergnügen des Publikums.

Karten im Vorverkauf gibt es unter anderem im Ticketshop auf der Niebuhrg, Niebuhrstraße 61-71 (Mo.-Do. 9-16 Uhr, Fr. 9-12 Uhr), Tel. 0208 86 00 72. Im Ticketshop ist nur Barzahlung möglich.