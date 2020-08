EVO montiert 24-Meter-Turm an der Danziger Straße

Oberhausen. Mit einem Schwertransporter erreichte der Abgas-Turm des neuen Kraftwerkes die EVO-Zentrale. In der kommenden Woche folgen die Motoren.

Die Arbeiten am neuen Blockheizkraftwerk auf dem Betriebsgelände der Energieversorgung Oberhausen an der Danziger Straße schreiten voran. Mit einem Schwerlasttransporter kam am Donnerstag das Abgasrohr für die Anlage an.

Anlieferung und Montage des elf Tonnen schweren und rund 24 Meter hohen Turms verliefen nach Auskunft der EVO reibungslos. Der Turm fungiert als Kamin des Gasmotoren-Kraftwerkes, das die EVO derzeit an der Danziger Straße errichtet. Im Inneren befinden sich zwei Abgasrohre für die beiden geplanten Gasmotoren der neuen Anlage. Der Durchmesser des Kamins beträgt mehr als zwei Meter.

Ein Kran hievte das tonnenschwere Rohr auf das Fundament. Foto: Energieversorgung Oberhausen / EVO

Mit dem neuen Kraftwerk erzeugt die EVO künftig Strom für rund 10.000 Haushalte in Oberhausen und Wärme für 5500 Haushalte auf dem Gelände der Hauptverwaltung. Zwölf Millionen Euro investiert der Energieversorger in die Anlage, die nach Aussage des Erbauers Zeppelin Power Systems 25 Prozent weniger CO 2 erzeugt als vergleichbare Kesselanlagen.

Nächster Schwertransport am 13. August

Der Schwertransport mit dem neuen Kamin traf am Donnerstag gegen 4.20 Uhr an der Danziger Straße ein. Millimeterarbeit: Der Transporter rangierte rückwärts durch das Tor der EVO-Hauptverwaltung bis zur Baustelle. Dort wurde der Kamin von zwei Kränen auf das Fundament gesetzt.

Der nächste Schwertransport ist schon terminiert: Am 13. August sollen die beiden Gasmotoren des neuen Kraftwerkes ankommen.