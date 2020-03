Fahrerflucht in Oberhausen: Polizei sucht Zeugen

Oberhausen. Grüner Lack am Autoheck – die Polizei fahndet nach einem unbekannten Fahrer, der nach einer Kollision mit einem geparkten Pkw vom Unfallort floh.

Die Polizei sucht Zeugen für eine Fahrerflucht im Stadtnorden von Oberhausen.

Am Montag, 16. März, wurde in der Zeit von 11 bis 11.20 Uhr ein weißer BMW X1 in Oberhausen-Klosterhardt an der Dorstener Straße beschädigt. Am Fahrzeugheck des BMW wurde nach der Karambolage grüner Lack festgestellt. Vermutlich wurde der BMW bei einem Ausparkvorgang beschädigt.

Die geschätzte Schadenshöhe beträgt über 1000 Euro. Zeugen melden sich bitte beim Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.