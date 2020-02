Gespannt haben Oberhausener Autofahrer auf das morgendliche Treffen im Großen Saal des Oberverwaltungsgerichts Münster am Mittwoch geblickt: Kommen Fahrverbote für Diesel-Stinker, schleichen alle Autofahrer künftig mit 30 Stundenkilometer über die Mülheimer Straße (B 223), die wichtige Verbindungsstraße zwischen drei Ruhrgebiets-Autobahnen?

Doch eine offene Antwort darauf gibt es noch nicht: Die beteiligten 30 Kräfte, darunter Landesministerialbeamte, städtische Bedienstete aus Oberhausen, Oberbürgermeister Daniel Schranz, die klagenden Vertreter der Deutschen Umwelthilfe, Verwaltungsrichter sowie Beamte der Bezirksregierung Düsseldorf, vereinbarten nach anderthalb-stündiger Diskussion eisernes Stillschweigen.

Vergleich mit Umwelthilfe wird erst Ende Februar veröffentlicht

Weil noch Details schriftlich zu klären sind, wie man die Luft auf der Mülheimer Straße sauberer machen kann, will das Gericht einen Vergleich im Streit der Stadt Oberhausen mit der Umwelthilfe erst am Freitag, 28. Februar, um 12 Uhr, öffentlich verkünden.

Im Kern geht es darum, den seit Jahren übertroffenen EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickoxide pro Kubikmeter zu unterschreiten: 2019 ist er immerhin auf nur noch 43 Mikrogramm gesunken. Gleichwohl klagt die Deutsche Umwelthilfe wegen zu schlechter Luft an den Hauptstraßen gegen mehrere Ruhrgebiets-Städte, darunter auch Oberhausen.

Oberhausener Oberbürgermeister klingt erleichtert

Nach dem Treffen hört sich das Oberhausener Stadtoberhaupt allerdings recht erleichtert an. „Es waren gute, faire und konstruktive Gespräche“, sagt Schranz. Das klingt nicht danach, als wenn schon in der nächsten Zeit Fahrverbote für Diesel-Autos, Umweltspuren oder Tempo-30-Limits vollzogen werden. Ganz im Gegenteil: Schließlich ist der EU-Grenzwert für Stickoxid in Oberhausen in erreichbarer Nähe.

Vielleicht helfen da ja schon Maßnahmen, die der Rat bereits beschlossen hat: Seit 1. Januar 2020 gelten ein Rund-um-die-Uhr-Durchfahrverbot für Lkw (frei ist nur der direkte Lieferverkehr vor Ort), verschärfte Kontrollen durch Lkw-Blitzer – und das Land hat Hinweisschilder auf den Autobahnen für das Lkw-Durchfahrverbot in Oberhausen aufgestellt. Die Stoag will außerdem auch noch viel mehr Diesel-Busse durch Elektro-Busse auf der Mülheimer Straße ersetzen.