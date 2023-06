Ferien mit Kindern: Was Familien im Revierpark machen können

Oberhausen. Sechs Wochen Sommerferien können lang sein. Der Revierpark Vonderort bietet eine Alternative: Im Sommer kehren die Hüpfburgen zurück.

Sechs Wochen Sommerferien können lang werden. Da ist es gut, wenn man ein paar Alternativen parat hat. Eine wird demnächst im eröffnet. Und kostet verhältnismäßig wenig Geld.

baut das Bottroper Unternehmen Fun Joker seinen Hüfburgenpark in Oberhausen an der Bottroper Straße 322 auf: Kinder und Jugendliche können ab dem 23. Juni auf 5000 Quadratmetern klettern, toben und springen. Zum Paket gehört unter anderem ein zwanzig Meter langer Hindernisparcours. In der Vergangenheit kam auch ein Rodeo und der sechs Meter hohe Kletterturm Leuchtturm zum Einsatz. Neu dabei ist eine.

Sie interessieren sich für Familien-Nachrichten aus dem Ruhrgebiet? Dann melden Sie sich für unseren kostenlosen Newsletter an: Hier geht’s zur Anmeldung

Revierpark Vonderort: Hüpfburgenpark steht sechs Wochen

Eine Snackbar sorgt bei Bedarf für Abkühlung oder neue Energie. Die Tageskarte kostet für Kinder acht Euro, für Erwachsene vier.

Der Park eröffnet am Freitag, 23. Juni, und schließt am Sonntag, 6. August. Die Sommerferien in NRW beginnen am Donnerstag, 22. Juni, und enden am Freitag, 4. August. Weitere Informationen gibt es per Telefon unter 0178 / 8077 764 oder im Internet auf www.funjoker.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen