Feuerwehr im Einsatz – zwei Verletzte bei Unfall auf A 42

Feuerwehr und Polizei waren am Freitag in den Mittagsstunden auf der A 42 nach einem schweren Unfall im Einsatz.

Oberhausen. Unfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen auf der A 42 (Emscherschnellweg) in Oberhausen: Die Autobahn musste gesperrt werden.

Größerer Einsatz für die Berufsfeuerwehr Oberhausen auf der Autobahn 42 in Höhe der Anschlussstelle Osterfeld/Neue Mitte: Drei Fahrzeuge waren dort am Freitag an einem Unfall beteiligt.

Gegen ca. 13.15 Uhr wurden die Einheiten der Berufsfeuerwehr zu diesem Verkehrsunfall auf die A42, Fahrtrichtung Duisburg/Kamp-Lintfort, alarmiert. Die Feuerwehr berichtet: „Aus bisher unbekannten Gründen war es dort zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen drei beteiligten Fahrzeugen gekommen.“ Durch den Zusammenstoß drehte sich ein Pkw, ein Volkswagen, und blieb entgegen der Fahrtrichtung auf der Autobahn stehen. Ein zweites beteiligtes Auto, ein Mercedes, kam laut Feuerwehr auf der rechten Seite von der Fahrbahn ab und in der Böschung zum Stillstand. Ein Lkw wurde an der Front und an der Seite touchiert und beschädigt.

Ins Unfallkrankenhaus gebracht

Eine verletze Person im Volkswagen befand sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte noch sitzend im Fahrzeug, war aber zum Glück zu keiner Zeit eingeklemmt. Diese schwer verletzte Person wurde umgehend durch den Rettungsdienst der Feuerwehr Oberhausen medizinisch versorgt, danach schonend – unter notärztlicher Betreuung – aus dem Fahrzeug befreit und in ein Unfallkrankenhaus gebracht.

Der Fahrer des Mercedes verletzte sich nur leicht, wurde aber dennoch durch das Team eines zweiten nachalarmierten Rettungswagens ebenfalls medizinisch betreut und zur weiteren Untersuchung und Versorgung in ein Oberhausener Krankenhaus gebracht.

Längerer Stau in Richtung Duisburg

Der Lkw-Fahrer blieb zum Glück unverletzt. Während der Rettungsmaßnahmen musste die komplette Autobahn in Fahrtrichtung Duisburg gesperrt werden. So kam es zu einem längeren Stau. Die Feuerwehr Oberhausen war mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug für ca. eine Stunde im Einsatz.

Die Autobahnpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.