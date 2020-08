Feuerwehr Oberhausen löscht brennende Fritteuse in Imbiss

Oberhausen. In einem Imbiss an der Dorstener Straße ist am Samstagabend eine Fritteuse in Brand geraten. Das Feuer griff um sich.

Eine brennende Fritteuse hat am Samstag für einen Einsatz der Feuerwehr in Oberhausen gesorgt. Das Gerät war gegen 19:30 Uhr in einem Imbiss an der Dorstener Straße in Brand geraten.

Ein Mitarbeiter des Betriebes hatte den Brand gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr war das gesamte Restaurant schon stark verraucht. Teile des Mobiliars brannten.

Die Einsatzkräfte löschten das brennende Öl mit Fettbrandlöschern – die bereits brennende Inneneinrichtung wurde mit Wasser gelöscht. Während des Einsatzes war die Dorstener Straße gesperrt. Die Arbeiten dauerten rund anderthalb Stunden.