Feuerwehr Oberhausen löscht brennendes Auto auf der A3

Oberhausen. 14 Einsatzkräfte der Feuerwehr Oberhausen waren am Dienstag über eine Stunde lang auf der A3 in Höhe Holten im Einsatz. Dort brannte ein Auto.

Löscheinsatz für die Feuerwehr Oberhausen auf der Autobahn 3 in Höhe Holten: Ein Auto brannte, der Fahrer konnte sich zum Glück in Sicherheit bringen.

Am Dienstagvormittag wurde der Leitstelle der Feuerwehr Oberhausen das brennende Fahrzeug auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Köln gemeldet. Die Leitstelle der Feuerwehr entsendete daraufhin von der Feuer- und Rettungswache 2 in Sterkrade zwei Löschfahrzeuge und einen Rettungswagen zur Autobahn.

Schneller Löscherfolg

Vor Ort bestätigte sich die Meldung. In Höhe der Ausfahrt Holten brannte ein Fahrzeug auf dem Standstreifen. Das Feuer griff bereits auf die angrenzende Böschung über. Sofort starteten die Wehrkräfte die Brandbekämpfung. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.

Der Fahrer des Autos hatte den Wagen bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr unverletzt verlassen können. Insgesamt waren 14 Einsatzkräfte über eine Stunde im Einsatz. Unterstützt wurden sie dabei durch den Grundausbildungslehrgang der Feuerwehr. Ob es sich bei dem Brand um einen technischen Defekt handelt, wird jetzt die Autobahnpolizei ermitteln.