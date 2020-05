Finanzamt Oberhausen sucht Nachwuchskräfte

Oberhausen. Sachbearbeitung, Steuerfahndung, IT: Die Oberhausener Finanzämter suchen für verschiedene Bereiche Nachwuchs. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

Die beiden Oberhausener Finanzämter bieten für das nächste Jahr wieder Ausbildungs- und Studienplätze an. Bewerbungen sind ausschließlich online möglich, die entsprechenden Portale sind ab sofort für Interessenten erreichbar: studium-im-finanzamt.de und ausbildung-im-finanzamt.de.

„Wir suchen engagierte und motivierte Kolleginnen und Kollegen. Wir bieten Studienplätze für ein duales Studium und eine attraktive sowie praxisorientierte Ausbildung mit Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten“, wirbt Katrin Rohde, Leiterin des Finanzamts Oberhausen-Nord. In der Finanzverwaltung könne jeder seine Talente einbringen: Ob in der Sachbearbeitung, der Außenprüfung, bei der Steuerfahndung oder im IT-Bereich.

Vorlesungen im Schloss

1300 Euro im Monat erhalten die Azubis und Studenten, dazu „eine vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeiten in einem krisensicheren Aufgabenbereich“, meint Frank Schulte genannt Kulkmann, Leiter des Oberhausener Finanzamtes Süd. Nach einem erfolgreichen Abschluss würden die Nachwuchskräfte in der Regel in ein dauerhaftes Beamtenverhältnis übernommen.

Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 31. Dezember 2020. Das dreijährige duale Studium wird an der Hochschule für Finanzen NRW im Schloss Nordkirchen sowie in den Außenstellen in Hamminkeln und Herford absolviert.