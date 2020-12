Freiwillige helfen jetzt bei den Coronatests in Altenheimen

Oberhausen Um die hohe Zahl an Coronatests in den Altenheimen in der Vorweihnachtszeit leisten zu können, helfen freiwillige Kräfte des ASB.

Freiwillige Helfer des Arbeiter-Samariterbundes (ASB) unterstützen Oberhausener ab sofort bei den Coronatests. Grund ist die steigende Zahl an Tests in der Weihnachtszeit.

Vorausgegangen war ein Gesuch des NRW-Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Das sei sehr kurzfristig auf die Hilfsorganisationen zugekommen und habe um Unterstützung bei den Tests von Besuchern in den insgesamt rund 2.400 Altenheimen in NRW über die gesamten Feiertage gebeten. Alle Beteiligte gehen davon aus, dass es an den Feiertagen eine erhöhte Nachfrage nach PoC-Antigen-Schnelltests in den Heimen geben wird.

In Oberhausen unterstützt der ASB diesen Einsatz mit freiwilligen Helfern. „Neben dem Einsatz für die Testungen aller Bewohner, Mitarbeiter und Besucher in den eigenen ASB-Seniorenzentren und den derzeitigen Einsatz beim Aufbau des Oberhausener Impfzentrums unterstützen wir jetzt auch zwei weitere Altenheime in Oberhausen“, berichtet ASB-Geschäftsführer Ulrich Arns. „Zugleich sind wir uns leider der Begrenztheit unserer Möglichkeiten bewusst. So wissen wir, dass das Jahr 2020 unseren Mitarbeitern und Helfern privat und beruflich t hat“.