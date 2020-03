Freizeittipps im Monat März für Oberhausener Wanderfreunde

Oberhausen. Das Ruhrgebiet bietet viele lohnenswerte Ziel, wenn man ein Wanderfreund ist. Hier die besten Tipps des Monats März vom Gebirgsverein.

Das Ruhrgebiet ist grün und oft führen überraschend schöne Wanderwege durch die Stadt. Von den Wegen rund um die Neue Mitte Oberhausen bis zum Naturlehrpfad „Alte Körne“ in Dortmund plant der Sauerländische Gebirgsverein (SGV) Oberhausen im März viele interessante Wanderungen zu diesen grünen Oasen.

Das Gelsenkirchener Schloss „Haus Berge“ ist am Samstag, 7. März, Ziel der Wanderung. Acht Kilometer der Wegestrecke werden zu Fuß bestritten. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Oberhausener Hauptbahnhof. Infos unter: 0208-873001.

Kleve entdecken

Einen Tag später, am Sonntag, 8. März, entdeckt der SGV auf seinem Wanderausflug die Stadt Kleve. Eine acht Kilometer lange Wanderung steht auf dem Wanderplan. 9.15 Uhr geht es am Oberhausener Hauptbahnhof los. Info: 02831/6205.

Am Samstag, 14. März, geht es ab in die Neue Mitte. Die sieben Kilometer lange Wanderung vor der eigenen Haustür startet am Oberhausener Hauptbahnhof um 14 Uhr. Info: 0208/842243.

Wer den Frühling mit einer langen Wanderung begrüßen möchte, sollte die Wanderung am Sonntag, 15. März, ins Auge fassen. Die 21 Kilometer lange Wanderung führt mit Rucksackverpflegung von Elten nach Praest. Los geht es um 7.45 Uhr am Sterkrader Bahnhof, Info: 0208-683277.

Traditionelles Waffel-Essen

Das traditionelle Waffelessen in der Begegnungsstätte Sustmannshof am Reinersbach mit einer sechs Kilometer langen Wanderung findet am Freitag, 20. März, statt – und startet um 14 Uhr am Bahnhof in Sterkrade. Info: 0208-641383.

Am nächsten Tag geht es gleich weiter: Am 21. März um 10.15 Uhr startet die acht Kilometer lange Wanderung vom Haus Gottesdank, Kirchhellener Str. 190. Ziel ist das Haus Rogge in Bottrop. Infos unter Telefon: 0208-687481.

Am Sonntag, 22. März steht die Wanderung auf dem Programm des Sauerländischen Gebirgsvereins. Der Wandertag mit der zwölf Kilometer langen Wanderung mit Rucksackverpflegung startet um 9.30 Uhr an der Neuen Mitte, Stoag-Pavillon, Info: 0208-861935.

Durch den Ruhrpark

Am Mittwoch, 25. März, entdeckt der SGV wieder die Wanderrouten vor der eigenen Haustür. Sieben Kilometer führen nachmittags durch den Ruhrpark und Alstaden. 14.15 Uhr geht es im Ruhrpark los. Weitere Infos unter: 0208-842243.

Am Samstag, 28. März, sind die Windräder auf der Halde Lohberg das Ziel der zehn Kilometer langen Wanderung mit Rucksackverpflegung. Treffpunkt ist 9 Uhr am Oberhausener Hauptbahnhof. Info: 0208-683277.

Bei der letzten Märzwanderung geht es in den Dortmunder Nordosten. Die 16 Kilometer lange Wanderung führt über den Naturlehrpfad „Alte Körne“ zum Lanstroper See. Der Wandertag beginnt am Sonntag, 29. März, um 9 Uhr am Oberhausener Hauptbahnhof. Info: 0208-609533.