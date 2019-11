Mehr als 2000 Schülerinnen und Schüler gingen beim internationalen Klimastreik am 20. September 2019 in Oberhausen auf die Straße und zogen bis vors Rathaus.

Klimaschutz „Fridays for Future“ will erstmals in Sterkrade streiken

Oberhausen. Die Oberhausener Klimaschützer wollen beim nächsten weltweiten Klimastreik am 29. November zum ersten Mal in Sterkrade auf die Straße gehen.

Es ist ein wenig ruhig um „Fridays for Future“ in Oberhausen geworden. Doch die Ortsgruppe plant bereits die nächste große Demonstration. Anlässlich des nächsten weltweiten Klimastreiktags am 29. November wollen die jungen Klimaschützer wieder auf die Straße gehen und zum ersten Mal in Sterkrade streiken.

Demonstrationszug vom Sterkrader Bahnhof zum Technischen Rathaus

Treffpunkt ist um 11.30 Uhr am Sterkrader Bahnhof. Dann soll es mit einem Demonstrationszug an diversen Schulen und der Sterkrader Innenstadt vorbei bis hin zum Technischen Rathaus gehen.

An diesem Freitag beteiligen sich bereits zum vierten Mal Menschen an globalen Streiks für mehr Klimagerechtigkeit. Beim letzten Weltklimastreiktag am 20. September 2019 gingen in Oberhausen mehr als 2000 Menschen auf die Straße. Dabei wurden die protestierenden Schülerinnen und Schülern auch von Kirchen und Gewerkschaften unterstützt.