Führungen und Vortrag für Plattensammler

Im Programm der Ludwiggalerie geht’s nach den tollen Tagen weiter mit zwei Kuratorinnenführungen. Am Sonntag, 1. März, um 15 Uhr beginnt die Führung mit Christine Vogt, der Direktorin der Ludwiggalerie,durch die Ausstellung „Fotografin unter Musikern – Linda McCartney. Sie ist kostenlos in Verbindung mit dem Museumseintritt von 8 Euro, ermäßigt 4 Euro. Nur eine Stunde später, um 16 Uhr, führt Dr. Vogt in der Panoramagalerie durch die Ausstellung „Jacques Tilly – Karikaturen XXL“.

Die Eindrücke aus dem Plattencover-Kabinett vertieft am Sonntag, 15. März, um 15 Uhr der Vortrag „Fliegende Schweine und geschälte Bananen – wie Plattencover zur eigenen Kunstform wurden“ von Dennis Plauk, dem Chefredakteur der Musikzeitschrift „Mint“. Auch hier gilt: kostenlos in Verbindung mit dem Museumseintritt.