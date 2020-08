Geldautomat am Centro gesprengt – Radelnder Zeuge gesucht

Oberhausen. Mitte Juli haben Unbekannte einen Geldautomaten am Centro in Oberhausen gesprengt. Die Überwachungskamera hat einen Radfahrer aufgezeichnet.

Die Oberhausener Polizei sucht dringend nach einem Zeugen, der Mitte Juli nachts mit dem Fahrrad am Centro unterwegs war und möglicherweise die Täter gesehen hat, die kurz zuvor einen dortigen Geldautomaten gesprengt haben.

Am frühen Morgen des 17. Juli fuhren vier Unbekannte in einem Fahrzeug zu einem Geldautomaten am Platz der Guten Hoffnung. So stand es im Bericht der Oberhausener Polizei. Gegen 2.30 Uhr zerstörten die Täter das Gerät durch eine Explosion fast vollständig. Wenige Minuten später flüchteten sie.

Unmittelbar nach der Sprengung zeichneten Überwachungskameras um exakt 2:33 Uhr einen Fahrradfahrer auf, der am Tatort vorbeifährt. Die Ermittler bitten den Radler jetzt dringend, sich als Zeuge zu melden: 0208-8260 oder per E-Mail an Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de