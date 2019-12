Geschichtenerzähler gesucht: Vorlese-Kurse in der Bibliothek

Für alle, die Kleinkindern gerne Geschichten erzählen und dies einmal mit den Geschichtensäckchen probieren möchten, bietet die Stadtbibliothek Oberhausen Workshops mit der Literaturpädagogin Sabine Schulz an. Außerdem wird in Nähkursen an neuen Geschichten „gestrickt“.

Alle vier Standorte (Bert-Brecht-Haus, Osterfeld, Sterkrade, Schmachtendorf) tauschen die neuen Medien untereinander aus. „In zwei bis drei Tagen sind alle Bücher oder Medienboxen überall verfügbar“, sagt die Bibliotheksleiterin Diana Bengel. Die jungen Leser bekommen auf Wunsch sogar mit der Geburt ihren Bibliotheksauswei s – darauf abgebildet? Richtig, das neue Maskottchen: „Stöpsel“.