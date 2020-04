GMVA sagt die Fahrradbörse in Oberhausen für dieses Jahr ab

Die Fahrradcodierung, für die hier Volker Neuwirth sorgt, zählte stets zum gefragten Repertoire der Fahrradbörse an der GMVA in Lirich.

Oberhausen. Auf dem Gelände der Müll-Verbrennungs-Anlage muss auch das Sommerfest der Karnevalisten ausfallen. Betriebsführungen erst im zweiten Halbjahr.

Nicht nur für die Liricher ist die alljährliche Fahrradbörse auf dem Gelände der Müll-Verbrennungs-Anlage GMVA ein „Muss“-Termin. Am Samstag, 16. Mai, sollte es wieder soweit sein. Doch aufgrund der Coronakrise müssen die Veranstalter die Fahrradbörse und das im Anschluss geplante Sommerfest der Liricher Karnevalsgesellschaft für 2020 leider absagen.

Die einzuhaltenden Abstands- und Schutzmaßnahmen können bei dieser Veranstaltung nicht gewährleistet werden und würden die Besucher und GMVA-Mitarbeiter unter Umständen in Gefahr bringen. „Dies gilt es in jedem Fall zu vermeiden“, so die GMVA in ihrer Pressemitteilung.

Absage trifft auch die Betriebsführungen

Da derzeit noch nicht absehbar ist, wann wieder größere Veranstaltungen stattfinden können, hat sich die Geschäftsführung der GMVA entschieden, in diesem Jahr keine Fahrradbörse stattfinden zu lassen. Die Absage betrifft leider auch Betriebsführungen, die zunächst bis zum 30. Juni 2020 ausgesetzt werden.

Geplant wird für das Frühjahr 2021 die 19. Fahrradbörse, die dann hoffentlich wieder in entspannter und ungezwungener Weise stattfinden kann. Der Termin hierfür wird zum Ende des Jahres bekanntgegeben.