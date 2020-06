Großes Fest im Oberhausener Friedensdorf fällt erstmals aus

Oberhausen. Das Dorffest fällt nach 43 Jahren zum ersten Mal aus. Der Schutz der Kinder im Oberhausener Friedensdorf habe oberste Priorität, heißt es.

Das Dorffest im Oberhausener Friedensdorf fällt nach 43 Jahren erstmal aus. Das teilten die Veranstalter am Freitag (26.6.) mit. Grund für die Entscheidung sei der Schutz der Friedensdorf-Kinder vor möglichen Corona-Infektionen. Die Sicherheit der rund 170 Kinder in der Oberhausener Heimeinrichtung habe weiterhin oberste Priorität.

„Die Feste waren für die Kinder immer eine willkommene Abwechslung zwischen Klinikaufenthalten und Rehabilitation“, teilte das Friedensdorf-Team mit. „Auch für die treuen Helfer und Künstler sowie tausende Besucher aus ganz Deutschland ist der Ausfall des liebgewonnenen Festes ein großer Verlust.“

Weniger Spenden durch Ausfall des Festes

Eigentlich sollte am Samstag, 12. September, gefeiert werden. Nun soll an diesem Tage gemeinsam mit Standbetreibern und Besuchern der letzten Jahre virtuell in Erinnerungen an die vergangenen Feste geschwelgt werden. Wer sich beteiligen möchte, kann Fotos von einem vergangenen Dorffestbesuch an offen@friedensdorf.de senden.

Der Ausfall des Dorffestes bedeutet für das Friedensdorf auch, dass viele Spenden ausbleiben werden. Insgesamt leidet die dortige Arbeit derzeit unter der aktuell geringen Spendenbereitschaft. Knapp fünf Millionen Euro benötigt das Friedensdorf im Jahr, um die Mitarbeiter zu bezahlen und die Kinder im Dorf an der Rua Hiroshima in Oberhausen zu versorgen.