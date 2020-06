Grüne: Sabine Lauxen hat sich um Oberhausen verdient gemacht

Oberhausen. Nach achtjähriger Amtszeit steht am 22. Juni 2020 im Oberhausener Stadtrat die Wiederwahl von Umweltdezernentin Sabine Lauxen an.

Die Oberhausener Grünen, Ratsmitglieder wie Kreisverbandsspitze, haben sich mit einer ausführlichen Stellungnahme in die Diskussion über die Zukunft von Sabine Lauxen (Grüne), derzeit Beigeordnete für Umwelt, Gesundheit, Mobilität, eingeschaltet: Soll Lauxen nach knapp achtjähriger Amtszeit als Dezernentin für weitere acht Jahre wiedergewählt werden? Die großen Fraktionen hüllen sich über ihr Abstimmungsverhalten noch in Schweigen, ihre Wiederwahl steht auf der Kippe.

Mit Blick auf die Leistungsbilanz der 55-jährigen Dezernentin beantworten die Grünen (fünf Sitze im 60-köpfigen Stadtrat) dagegen diese Frage mit einem eindeutigen Ja, sie unterstützen die Wiederwahl „voll und ganz“. Wörtlich heißt es in dem Schreiben von Andreas Blanke, Norbert Axt, Steffi Opitz und Louisa Baumann: „In ihrer Amtszeit hat Sabine Lauxen etliches in Sachen Umwelt-, Klima- und Natur- und Artenschutz sowie bei der Mobilitätswende in Oberhausen vorangebracht. Wir wollen daher ihre Arbeit würdigen. Sie hat sich um Oberhausen mehr als verdient gemacht.“

Lob für Fördermittel von 56 Millionen Euro für die drei Oberhausener Stadtbezirke

Im Bereich Städtebau loben die Grünen besonders, dass die Politologin und Betriebswirtin 56 Millionen Euro an Fördermitteln für die Handlungskonzepte Sterkrade, Alt-Oberhausen (Brückenschlag) und Osterfeld hereingeholt hat. Sie begleitete die Gründung der ersten Oberhausener Klimaschutzsiedlung, entwickelte das Konzept zum Betuwe-Umbau des Sterkrader Bahnhofes.

Im Bereich Umweltschutz gründete die Dezernentin den Fachbereich Klimaschutz, stellte zwei Klimaschutzmanager ein, förderte die Dachbegrünung der Müllverbrennungsanlage GMVA und den Ausbau der Ladestationen für Elektroautos. Durch ihr Engagement bezieht die Stadt hundert Prozent Ökostrom.

Grüne: Lauxen hat Artenschutz als Thema wieder belebt

Als weitere Erfolge listen die Grünen die Auszeichnung von Oberhausen als „Fair Trade Town“ und von Schulen als „Fair Trade Schulen“ auf, die Vermeidung von Glyphosat in der Oberhausener Landwirtschaft und das Aktionsbündnis „Biene und Co“. „Das Thema Artenschutz hat Sabine Lauxen nach Jahren des Stillstands wiederbelebt.“

Hervorragende Arbeit habe Lauxen auch bei der Stadtsauberkeit geleistet: Die Kampagne „Respekt wer’s sauber hält“, die Umstellung auf ein elektronisches Ident-System bei der Müllabfuhr und der Einsatz von Mülldetektiven zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung durch illegale Müllentsorgung sowie die Einführung von Hundekotbeutelspendern im gesamten Stadtgebiet gingen auf ihr Konto.

„Im Bereich Mobilität gelang es Sabine Lauxen, dass Oberhausen nun zum Kreis der ,Fahrradfreundlichen Städte’ gehört, obwohl dies lange auf der Kippe stand“, meinen die Grünen. Zudem sei ihr durch Verhandlungen mit der Umwelthilfe gelungen, drohende Fahrverbote für Diesel-Autos zu verhindern.