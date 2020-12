Grußwort der Kirchen: Keinen Menschen vergessen in der Krise

Oberhausen Das Grußwort der Kirchen hat in Oberhausen eine lange Tradition. 2020 fällt es besonders aus, denn die Corona-Krise prägt Weihnachten

In ihrem traditionellen Grußwort zu Weihnachten appellieren Stadtdechant Peter Fabritz und Superintendent Joachim Deterding an die Oberhausener, sich in der Corona-Krise für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Stadt einzusetzen.

Das Virus habe das tägliche Leben in einer Geschwindigkeit und Die "Nebenwirkungen" seien dabei in ihrer zerstörerischen Kraft genauso wenig zu unterschätzen wie die eigentliche gesundheitliche Gefährdung durch das Virus.

Unter einem Brennglas

Wie unter einem Brennglas würden jetzt die vorher schon bestehenden Defizite in der Gesellschaft größer und deutlicher hervortreten. Fabritz und Deterding benennen dabei auch politische Aspekte: "Eine gemeinsame europäische Strategie zur Überwindung oder doch wenigstens zum Umgang mit der Pandemie zeichnet sich genauso wenig ab wie ein die Grenzen der Bundesländer überwindendes einheitliches Vorgehen in der gesamten Bundesrepublik."

Zugleich zeige sich eine noch tiefergehende gesellschaftliche Spaltung: "Jene Menschen, die ohnehin auf der Verliererseite des Lebens stehen – Alte, Kranke, Einsame, Obdachlose, die Aufzählung ließe sich verlängern … - müssen sehen wie sie klarkommen; sie sind eben nicht systemrelevant." So wichtig und so richtig die staatlichen Hilfen für die Wirtschaft und vor allem für den Einzelhandel und die mittelständischen Betriebe seien, so sehr seien jetzt auch weitergehende Hilfen in den Bereichen der sozialen Verantwortung notwendig im wahrsten Sinn des Wortes, heißt es im Grußwort.

"Er kommt, um die zu suchen, die verloren sind"

Fabritz und Deterding formulieren: "Gott selbst kommt an Weihnachten in einem Stall am Rande des damals bekannten Universums auf die Welt. Seine Kraft zeigt sich in seiner selbst gewählten Ohnmacht – in der Verletzlichkeit eins neugeborenen Kindes. Er kommt nicht, um zu zwingen, sondern um zu überzeugen. Er kommt, um die zu suchen, die verloren sind – nicht um die zu hofieren, die ohnehin schon alles haben. Er kommt, um geradezurücken, was in unserer Gesellschaft verrückt ist, was völlig rücksichtslos den eigenen Vorteil sieht und das Wohl der anderen aus dem Blick verliert."

Diese biblische Botschaft bedeute mitten in der Corona-Krise konkret: "Lasst niemanden alleine. Findet Wege zueinander, auch ohne körperliche Nähe. Nehmt die Belastungen der Mitmenschen um euch herum wahr und bagatellisiert sie nicht."

"Dennoch einander nahe sein"

"sei es durch eine kleine Aufmerksamkeit, die vor die Türe gelegt wird, sei es durch eine kleine Geste über den Gartenzaun hinweg, ein Weihnachtslied vor dem Fenster gesungen, eine Kerze in das Fenster gestellt gegen die Dunkelheiten dieser Tage, ein Gebet gesprochen in der Stille".

Das Virus werde Oberhausen noch eine ganze Weile beschäftigen. "Aber es wird uns nicht beherrschen", heißt es im Grußwort. "Beherrscht werden wir von dem, der in all seiner Macht als verletzliches kleines Kind Mensch geworden ist."