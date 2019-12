Oberhausen. „Nachtwächter, sie können’s nicht lassen, schreiten durch die Holtener Gassen!“ In diesem Jahr allerdings auf besondere Weise: Sie sind zu dritt!

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Holtener Nachtwächter: starkes Dreier-Team im Advent 2019

In diesem Jahr gibt es für alle Fans und Freunde der stimmungsvollen Holtener Nachtwächter-Rundgänge eine bemerkenswerte Neuerung: Die Nachtwächter sind zu dritt! Und so startete auch der dritte Rundgang am Samstagabend ab Krumme Straße 45 als Dreier-Formation: Thorsten Rohmert und Dennis Herrmann, nun verstärkt durch Michael Humrich.

Zahlreiche Menschen begleiteten auch diesen dritten Rundgang durch die idyllischen Fachwerkgassen Holtens bis zum Weihnachtsmarkt am Kastell. Bei den Nachtwächter-Rundgängen im Advent wird natürlich auch gesungen – mal alle zusammen, mal die Nachtwächter allein. Zudem gibt es Speis und Trank entlang der Route. In diesem Jahr gehen die bei den Rundgängen gesammelten Spenden an die Behinderteneinrichtung Alsbachtal, nachdem im Vorjahr das Friedensdorf der Adressat war.

Letzter Rundgang am 21. Dezember

Wer noch dabei sein und auch spenden will, ist nun am Samstag, 21. Dezember, beim Abschluss-Rundgang in Holten genau richtig. Um 18 Uhr geht es ab Krumme Straße 45 los. Das Finale ist um ca. 20 Uhr auf dem Holtener Marktplatz, wo sich dann Holtener Chöre, unterstützt vom evangelischen Blasorchester, musikalisch präsentieren. Auch Oberbürgermeister Daniel Schranz hat sein Kommen zugesagt. Man darf schon jetzt gespannt sein, wie das Sammelergebnis 2019 ausfällt.