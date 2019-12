In Berlin wird „Hase Hase“ zum Familien-Coup

In Berlin inszeniert die 72-jährige Coline Serreau Dauerbrenner „Hase Hase“ selbst: Die Komödie am Kurfürstendamm im Schiller Theater kündigt die Wiederaufnahme des Evergreens für den 8. Januar an.

Dort ist die Inszenierung eine deutsch-französische Familienproduktion: Denn Katharina Thalbach – die seit 1992 nicht von ihren Hasenzähnen lassen kann – ist die älteste Tochter von Benno Besson, dem Lebensgefährten Coline Serreaus. Anna und Nellie Thalbach (Katharinas Tochter und Enkelin) zählen ebenfalls zur Berliner Bühnenfamilie Hase.

Im Theater Oberhausen kosten die Premierenkarten für Freitag, 6. Dezember, von 12 bis 32 Euro, Tel. 0208 - 8578 184, online theater-oberhausen.de