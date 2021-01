In Oberhausen wurden 2020 deutlich weniger Babys geboren

Oberhausen 1900 Babys wurden im Jahr 2020 in Oberhausen geboren. Das ist ein deutliches Minus im Vergleich zu 2019. Die Zahlen der Region im Überblick.

1900 Babys wurden im vergangenen Jahr in Oberhausen geboren. Das sind deutlich weniger als noch 2019, als 1971 Kinder das Licht der Welt hier erblickt haben. Das Minus von 3,6 Prozent fällt erheblich deutlicher aus als im Landesschnitt. Auch NRW-weit wurden 2020 weniger Kinder geboren als im Vorjahr - das Statistikamt IT NRW hat einen Rückgang von 0,7 Prozent errechnet.

Oberhausen gehört damit zu den 32 Städten beziehungsweise Kreisen, für die die Statistiker für 2020 eine niedrigere Geburtenzahlen als ein Jahr zuvor erwarten. Lediglich in 14 Städten gab es im vergangenen Jahr mehr Neugeborene als 2019.

47.830 Geburten im Ruhrgebiet

Den höchsten Zuwachs prognostizieren die Statistiker für den Kreis Höxter (plus 8,2 Prozent) sowie für Mönchengladbach und den Kreis Coesfeld (beide plus 5,4 Prozent). Die höchsten Rückgänge soll es in Krefeld (minus 6,4 Prozent) und Köln (minus 5,5 Prozent) geben. Im Ruhrgebiet wird die Zahl mit 47.830 Geburten voraussichtlich um 0,8 Prozent niedriger ausfallen als ein Jahr zuvor.

Noch deutlicher als in Oberhausen fällt der Rückgang der Geburten in Duisburg aus: Dort wurden mit 4840 Neugeborenen fast fünf Prozent weniger Babys registriert als 2019. In Essen ist die Zahl annähernd gleich geblieben (5930 Geburten), in Mülheim ist die Zahl der Geburten mit 1560 um knapp einen Prozent zurückgegangen.

Mehr Neugeborene in Bottrop

Bottrop freut sich dagegen über ein Plus an Geburten. 1080 Kinder wurden 2020 in Oberhausens Nachbarstadt geboren, das sind 3,5 Prozent mehr als im Jahr 2019.

Zahlen für Dinslaken werden in der Statistik nicht ausgewiesen. Im gesamten Kreis Wesel, zu dem Dinslaken gehört, ist die Zahl um mehr als fünf Prozent zurückgegangen.