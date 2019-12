Oberhausen. Das Katholische Klinikum Oberhausen meldet Insolvenz an, der Kampf um die Luise-Albertz-Halle beginnt: Das hat im Juli 2019 die Stadt bewegt.

Jahresrückblick Oberhausen: Das hat uns im Juli bewegt

Das beherrschende Thema im Juli: Das Katholische Klinikum Oberhausen (KKO) meldet Insolvenz an. Mittlerweile wurde das KKO von der Schweizer Ameos-Gruppe übernommen, Sorgen und Ängste bei Patienten und vor allem den Mitarbeitern bleiben bestehen.

Sorgen bereitet aber auch die Situation der Oberhausener Schullandschaft: Der Stadt fehlen Sonderpädagogen. Eine neue Werbestrategie soll mehr Lehrer nach Oberhausen locken. Ein immer wiederkehrendes Thema: die Zukunft des alten Gartendoms in Osterfeld. Weil die ehemalige Kohlenmischhalle der Zeche Osterfeld in einem sehr schlechten Zustand ist, wurde im Sommer ein Gutachter bestellt, der die Kosten und Möglichkeiten einer Sanierung ermitteln soll.

Für Aufruhr hat im Juli ein Projekt des Oberhausener Integrationsrates gesorgt: Jugendliche Migranten sollen für Ruhe im Schwimmbad sorgen. Medien in ganz Deutschland berichteten daraufhin über das bis dato einmalige Projekt.

Der alte Gartendom ist einsturzgefährdet und gibt ein trauriges Bild ab. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Großes Lob bekommt die Stadt im Juli von der Industrie- und Handelskammer. Die Wirtschaftsexperten sprachen bei ihrer traditionellen Jahresbilanz-Pressekonferenz von einer deutlich spürbaren Aufbruchstimmung in der Stadt. Oberhausen stehe wirtschaftlich besser da als gedacht, die Unternehmer seien mehrheitlich mit ihrer Situation zufrieden.

Eine neue Freizeitfläche für Jugendliche gibt es seit Juli an der Willy-Jürissen-Halle im Bereich Innenstadt/Styrum. Herzstück des „Open Space“: Ein „Yalp Toro“-Spielfeld. Auf dem eckigen Feld mit flachen Toren lassen sich verschiedene Fußball-Varianten spielen.

Nicht nur die Stadt hat 2019 die Gebühren fürs Parken in der Innenstadt erhöht. Auch die Stadtsparkasse erhebt seit Juli die Kosten für das Parken im Parkhaus um 50 Prozent angehoben. Kurzparker zahlen dort 1,50 Euro pro angefangene Stunde, der Tageshöchstsatz beträgt 15 Euro.

Mit einer spektakulären Feuershow eröffnet das Centro Oberhausen die neu gestaltete Oase. Rund zehn Millionen Euro hat der Eigentümer Unibail Rodamco Westfield in die Modernisierung investiert.

Viel Geld kosten auch die neuen Wohnungen beziehungsweise Zimmer im Postgebäude gegenüber dem Hauptbahnhof. Im Angebot sind möblierte Appartements und WG-Zimmer für die eher besser gestellten Studenten. 550 Euro kostet die Miete für ein Zimmer im Monat.

Immer weniger Besucher interessieren sich für das Theater Oberhausen. Die Auslastungszahlen von 58 Prozent machen auch den Kulturpolitikern Sorge. So sagte etwa Manfred Flore, kulturpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion: „Ich möchte nicht, dass eine Diskussion um die Förderung aufkommt.“

Gegenüber dem Theater sorgt im Juli eine neue Espresso-Bar dagegen für Aufbruchstimmung. Das „Zaza’s“ serviert an der Ebertstraße italienische Leckereien in flüssiger und fester Form. Stillstand droht dagegen ein paar Straßen weiter: Der Landesbetrieb Straßen NRW kündigt eine Großbaustelle auf der Buschhausener Straße an. Die viel befahrene Durchgangsstraße wird auf einer Länge von 2,5 Kilometern komplett saniert. Die Arbeiten werden sich rund zweieinhalb Jahre hinziehen.

Rund 36.000 Fans feierten im Juli bei „Ruhr in Love“ im Olga Park. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Viel gefeiert wurde im Juli: Im Olga-Park hatten im Juli 36.000 Fans elektronischer Musik Spaß beim Festival „Ruhr in Love“. Die „High­land Games“ auf Burg Vondern lockten deutlich mehr Besucher als im Vorjahr, auch das mittelalterliche Spectaculum verbuchen die Veranstalter als Erfolg. Bei der Musiksommernacht wurde die Innenstadt zur Party-Zone. Weniger Besucher als im Vorjahr hat das Festival „Oberhausen rockt!“ – Grund ist wohl das Gewitter-Wetter. Auf ein neues Feier-Ambiente freuen sich die Besucher der Disco „Steffy“: Die Turbinenhalle baut den Bereich um.

Der Rat der Stadt ordnet in seiner Juli-Sitzung die Führungsspitze neu. Die Abwahl Elke Münichs als Schul- und Sozialdezernentin gab den Anstoß für die personellen Veränderungen. Neu in der Dezernentenriege seitdem: Michael Jehn, seit Juli verantwortlich für die Bereiche Ordnung, Bürgerservice, Personal und IT.

Ein Produkt-Hype lockt Fans von Staubsaugern und Lockenstäben künftig vermehrt ins Centro Oberhausen: Das Unternehmen Dyson eröffnet ein eigenes Geschäft in dem Einkaufszentrum der Neuen Mitte. Während der Sommerferien lässt die Stadt Schulen sanieren und investiert dafür 16,5 Millionen Euro.

Mit einer überraschenden Entscheidung des Rates beginnt das lange Hickhack um den künftigen Betrieb der Luise-Albertz-Halle. Als größte Fraktion stimmt die SPD gegen die Pläne, die Stadthalle in die Hände des Arena-Betreibers SMG zu legen. Der Kampf um die Halle beginnt.