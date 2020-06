Eva Kurowski startet wieder das Jazz-Karussell. Am Donnerstag, 25. Juni, spielen die Musiker von ExtrambotikA im Oberhausener Gdanska-Biergarten.

Jazz-Karussell Jazz-Karussell dreht sich am Gdanska bei Open-Air-Konzerten

Oberhausen. Open-Air-Konzerte sind im Biergarten der Oberhausener Kulturgaststätte angelaufen. Nun folgt auch das erste Konzert der Reihe Jazz-Karussell.

Die Zeit der schweigenden Instrumente ist vorbei: Am Donnerstag, 25. Juni, meldet sich die Konzert-Reihe Jazz-Karussell nach der unfreiwilligen Corona-Pause zurück. Die Musiker von ExtrambotikA treten ab 19 Uhr im Biergarten der deutsch-polnischen Kulturgaststätte Gdanska in Oberhausen auf.

Dort dürfen die Gastgeber die Open-Air-Fläche mit festen Sitzplätzen an den Biergarten-Tischen bespielen. Bereits am Wochenende sind die ersten Unplugged-Konzerte an dieser Stelle angelaufen – nun folgt auch die beliebte Jazz-Reihe. „Der Sommer ist gerettet“, schreibt Initiatorin Eva Kurowski. Es gelten zwar die bestehenden Corona-Regeln. Dafür gibt es einen Sonnen- und Regenschutz. Essen und Getränke werden serviert. Auf Stehplätze müssen die Musik-Liebhaber allerdings verzichten.

Melancholische und sehnsüchtige Texte

„Melancholische und sehnsüchtige Texte treffen auf heiße tanzbare rhythmische Begleitung. Die temperamentvolle Alba Garcia Ballano singt zur Gitarre des Folkwang-Absolventen Ivano Onavi eine Auswahl an Klassikern und selbst komponierten Liedern“, beschreiben die Veranstalter den Klang-Kosmos des ersten Konzerts. „Der Dritte im Bunde bringt ebenfalls mit seiner Stimme und allerlei Percussion unsere Tanzbeine in rhythmische Verzückung. Ein perfekter Auftakt, denn dieser Sommer ist einfach ExtrambotikA.“

Ein Hut wird herumgereicht. Es darf gespendet werden. Interessenten sollten sich vorab beim Gdanska (www.gdanska.de) einen Tisch reservieren.