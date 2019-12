Jüdisches Lichterfest startet auf dem Oberhausener Altmarkt

Im vorigen Jahr klang das achttägige jüdische Lichterfest Chanukka erstmals auf dem Weihnachtsmarkt aus. In diesem Jahr nahm es dort zum ersten Mal seinen Lauf. Auf der Altmarkt-Bühne zündete Rabbinerin Natalia Verzhbovska von der Liberalen Jüdischen Gemeinde Perusch zunächst die mittlere, neunte Kerze, den sogenannten Helfer, an und anschließend mit seiner Hilfe die erste Kerze, ganz rechts, getreu der hebräischen Lesefolge von rechts nach links.

Griechische Herrschaft abgeschüttelt

Rund 50 Personen hatten sich vor der Bühne versammelt. Dort ergriff zunächst Lev Schwarzmann, der Vorsitzende von Perusch, das Wort. „Wir feiern dieses Fest überall auf der Welt in dieser Stunde nach unserer Zeitrechnung zum 2183. Mal“, sagte er. Das erste Mal war nach christlicher Zeitrechnung 164 vor Christus. Palästina stand bis dahin unter griechischer Herrschaft. Als König Antiochos IV. den Juden die Ausübung ihrer klassischen Rituale verbot und im jüdischen Tempel den Zeus-Altar aufstellen ließ, löste das einen Aufstand aus.

Auf der Bühne des Weihnachtsmarktes feierte die Liberale jüdische Gemeinde Perusch am Sonntagabend den Beginn des jüdischen Lichterfestes. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Die Juden „haben einen Partisanenkrieg gegen eine große Armee geführt und sie haben ihn gewonnen“, erklärte Schwarzmann. Es sei ein Sieg jüdischen Geistes mit kleinen Kräften gewesen. Zur Erinnerung daran würden jedes Jahr an acht Tagen hintereinander je eine Kerze mehr angezündet, ähnlich dem christlichen Advent.

Gemeinsamkeiten mit Weihnachten

Bürgermeister Klaus-Dieter Broß hob in seiner Ansprache Gemeinsamkeiten zwischen dem jüdischen Lichterfest und dem christlichen Weihnachtsfest hervor, die sich in diesem Jahr zeitlich sogar überschneiden. „Es sind beides fröhliche Feste. Es gibt Geschenke. Es wird gut gegessen und getrunken“, sagte er. Vor allem aber spiele das Licht bei beiden Festen eine entscheidende Rolle, als Zeichen der Hoffnung und Zuversicht. „Zuversicht ist auch heute sehr wichtig“, erklärte er – vor dem Hintergrund des antisemitisch motivierten Anschlags von Halle.

Applaus bekam Broß für seine Worte, dass das Lichterfest auch deshalb auf dem Weihnachtsmarkt beginne, weil Diskriminierung, Ausgrenzung und Hass in Oberhausen keinen Platz hätten. „Uns verbindet viel: die Sehnsucht nach Frieden, nach unbeschwertem Zusammenleben.“ Das betonte auch Rabbinerin Natalia Verzhbovska . Sie wünschte sich, dass alle Religionen in Deutschland ein Zuhause finden, dass sie gegenseitig die Freude über ihre Feste teilen und dass das Licht in Form von Freude, Kraft und Energie auch in die Herzen der Menschen dringen möge.