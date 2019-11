Oberhausen. Während der Matinee des Künstlerfördervereins erhält Chia-Chen Chiang am 1. Dezember im Ebertbad den „Dr. Eva Maria Zbick Künstlerförderpreis“.

Junge Pianistin spielt eigene Kompositionen im Ebertbad

Die Besucher der 204. Matinee des Künstlerfördervereins am Sonntag, 1. Dezember, um 11 Uhr im Ebertbad dürfen sich wieder auf ein Konzerterlebnis besonderer Art freuen. Die erst 25-jährige Solistin Chia-Chen Chiang, die sich zu den interessantesten Pianistinnen der jüngeren Generation zählen darf und längst auch international zu vielen Konzerten eingeladen wird, gastiert mit Werken von Chopin, Liszt – und mit zwei eigenen Kompositionen.

Zusätzlich erfolgt während der Matinee die erneute Verleihung des „Dr. Eva Maria Zbick-Künstlerförderpreises“. In enger Zusammenarbeit mit dem Rotary Club Oberhausen Antony-Hütte wurde dieser Preis vor einigen Jahren eingerichtet. Mit der Auszeichnung soll jährlich ein herausragender Solist aus dem Reich der klassischen Musik gefördert werden, verbunden mit einer Auftrittsmöglichkeit in Oberhausen.

Eigene Sonate im spätromantischen Stil

Im würdigen Rahmen der nächsten Matinee geht nun der Preis an die junge Pianistin Chia-Chen Chiang. Die Laudatio hält zu Beginn der zweiten Konzerthälfte Oberbürgermeister Daniel Schranz. Chia-Chen Chiang gab bereits im Alter von 15 Jahren ihr erstes Solokonzert. Die Liste ihrer bisherigen Erfolge in internationalen Klavierwettbewerben kann sich sehen lassen. So gewann die junge Pianistin erste Preise in Paris, Hannover, Sankt Petersburg, in Spanien und in Taiwan.

Für die festliche Matinee des Künstlerfördervereins hat Chia-Chen Chiang gezielt ein farbenprächtiges und virtuoses Programm zusammengestellt. Dazu zählen ein Walzer, zwei Nocturnes und die g-moll-Ballade von Frederic Chopin sowie eine Etüde und eine „Ungarische Rhapsodie“ von Franz Liszt. Da die junge Pianistin auch leidenschaftlich gerne komponiert, darf sich das Publikum außerdem auf die Interpretation einer eigenen Sonate im spätromantischen Stil freuen.

Der Eintritt ist frei; das Ebertbad nimmt eine Kartengebühr von 3 Euro; Einlasskarten unter .