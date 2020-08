Kanalanschlüsse werden erstellt: Koppenburgstraße gesperrt

Oberhausen. Autofahrer in Osterfeld müssen sich auf eine Straßensperrung einstellen: Die Koppenburgstraße ist ab Montag, 17. August, gesperrt.

Auf der Koppenburgstraße in Oberhausen-Osterfeld zwischen Nürnberger Straße und der Straße Am Mühlenbach müssen sechs Kanalhausanschlüsse erstellt werden. Aufgrund der Lage des Abwasserkanals muss die Koppenburgstraße von Montag, 17. August, bis zum 4. September für den Fahrverkehr voll gesperrt werden. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich auf die geänderte Verkehrsführung einzustellen, so die Stadtpressestelle in einer aktuellen Mitteilung.